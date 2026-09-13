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Аргументы и Факты

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На Украине суд арестовал палку, которой избили сотрудника ТЦК

На Украине суд арестовал палку, которой избили сотрудника ТЦК

Лебединский районный суд на Украине постановил арестовать палку длиной около 60 сантиметров, ставшую орудием нападения на сотрудника территориального центра комплектования.

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