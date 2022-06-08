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Сенатор Кеннеди заявил, что бензин в США стал дороже кокаина

Сенатор Кеннеди заявил, что бензин в США стал дороже кокаина

Сенатор США от штата Луизина Джон Кеннеди в среду, 8 июня, подверг критике Джо Байдена за неспособность совладать с растущими ценами на топливо и заявил, что в его штате бензин так дорог, что выгоднее закупаться кокаином, – сообщает телеканал Fox.

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