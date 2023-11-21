При расчёте детского пособия предложили не учитывать имущественный фактор

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила при расчёте пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка назначать выплату без учёта нефинансовых факторов, имущественной обеспеченности, учитывая только общий доход семьи.