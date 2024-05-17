Евгений Семёнов: «Идеи партии «Новые люди» пока не овладели массами»

«Трудно не согласиться с мнением уважаемых коллег относительно того, что смена лидеров в региональных отделениях после слияния партий – это закономерный процесс, — сказал зампред Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов, комментируя слияние двух партийных проектов «Партии Роста» и партии «Новые люди».