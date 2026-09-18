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Татар-информ

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В Татарстане молодежь пришла на участок №67 под песню «Six Seven»

В Татарстане молодежь пришла на участок №67 под песню «Six Seven»

В соцсетях распространяется видео, на котором молодежь пришла голосовать на выборы депутатов в Госдуму с колонкой под песню «Six Seven», отсылающий к популярному мему.

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