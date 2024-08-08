Автор «Счастья не за горами» в Перми получил шанс отстоять права на инсталляцию

Борьба за авторские права на пермский арт-объект «Счастье не за горами» зашла на новый виток. Суд признал недействительным отказ Роспатента художнику Борису Матросову, который требовал аннулировать одноименный товарный знак, выданный бизнесмену Алексею Мальцеву.