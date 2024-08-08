Автор «Счастья не за горами» в Перми получил шанс отстоять права на инсталляцию

Борьба за авторские права на пермский арт-объект «Счастье не за горами» зашла на новый виток. Суд признал недействительным отказ Роспатента художнику Борису Матросову, который требовал аннулировать одноименный товарный знак, выданный бизнесмену Алексею Мальцеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии