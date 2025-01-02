Депутат Кошелев предложил выплатить 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ

Депутат Государственной Думы Владимир Кошелев, представляющий фракцию ЛДПР, обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с инициативой о единовременной выплате в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы.
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