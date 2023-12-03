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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михеев набрал 1+1 с «Калгари» и стал 1-й звездой матча. У него 8+6 в 21 игре

Форвард «Ванкувера» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (4:3).

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