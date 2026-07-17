Политика как он...
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Политика как она есть

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Белый дом рассорился с Израилем из-за истребителей для Анкары

Белый дом рассорился с Израилем из-за истребителей для Анкары

Отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом переживают очередной всплеск напряженности. Портал Axios сообщил, что Дональд Трамп был рассержен выступлением Нетаньяху против передачи американских истребителей пятого поколения Турции.

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