Чистая прибыль "НоваБев Групп" по МСФО в 1 полугодии снизилась на 34%

Novabev Group увеличила выручка за первую половину года на 19% - до 57,1 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 9% и превысила 20,5 млрд рублей, показатель EBITDA остался без изменений и составил 7,6 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 34% - до 2 млрд рублей, говорится в отчетности по МСФО.