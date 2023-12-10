Жители ЯНАО подготовили больше 700 вопросов к губернатору Артюхову

Жители ЯНАО подготовили более 700 вопросов к «Прямой линии» губернатора округа Дмитрия Артюхова. Встреча главы региона с ямальцами начнется 10 декабря в 19:00, сообщает пресс-служба окружного правительства.
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