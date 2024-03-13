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Вечерний Новосибирск

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Более 20 новых школ построят в Новосибирской области к 2027 году

Более 20 новых школ построят в Новосибирской области к 2027 году

Заявление президента Владимира Путина из Послания Федеральному собранию о том, что на строительство школ в регионах будут направлены новые средства, очень обнадеживает, отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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