Более 20 новых школ построят в Новосибирской области к 2027 году

Заявление президента Владимира Путина из Послания Федеральному собранию о том, что на строительство школ в регионах будут направлены новые средства, очень обнадеживает, отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
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