Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Капля в море»: В сети негодуют, что мама 13 детей получит от властей только 550 тысяч

«Капля в море»: В сети негодуют, что мама 13 детей получит от властей только 550 тысяч

Русские правила Награждение многодетной мамы, подарившей жизнь 13 детям, вызвало недоумение в соцсетях.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Разжигать межнациональную рознь, конечно же плохо. По этому возмём тезис (в русле твоих постов), что преступность не имеет национальности. Не давно на Моём мире был пост, в котором рассказывалось, что два &quot;человека&quot; избивали одного . Причем пытались сделать это арматурой,  (национальность и реглигиозную конфесси не указываем). Подвегшийся нападению гражданин, применил травмат. Арматурой легко можно проломить голову - это оружие летальное. Следовательно было покушение на убийство. Травматический пистолет оружие обороны, по определению не должен приводить к летальному исходу. Но прочти все в Моём мире опасаются, что оборонявшемуся &quot;припаяют&quot; превышение само обороны. Что то я не заметил в обсуждениях твою позицию по этому случаю. Это к вопросу о мурле мещанина. Окоторых писал Маяковский в стихотворении &quot;о дряни&quot;. Посмотри, больше всего минусов ставят тебе. Твоё мнение находится на задворках. Зря АП в тебя деньги вкладывает.
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5 час.
Стэйси
Заткнулся бы ты, милейший мигрантолюб. Опять мимо.
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5 час.
Георгий Корнев
Есть страны в которых заботятся о социальной справедливости. На пример Германия. Там, что бы получить гражданство, претендент должен иметь жильё и не претендовать на социальные пособия.
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5 час.

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