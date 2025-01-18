«Капля в море»: В сети негодуют, что мама 13 детей получит от властей только 550 тысяч

Георгий Корнев

Разжигать межнациональную рознь, конечно же плохо. По этому возмём тезис (в русле твоих постов), что преступность не имеет национальности. Не давно на Моём мире был пост, в котором рассказывалось, что два "человека" избивали одного . Причем пытались сделать это арматурой, (национальность и реглигиозную конфесси не указываем). Подвегшийся нападению гражданин, применил травмат. Арматурой легко можно проломить голову - это оружие летальное. Следовательно было покушение на убийство. Травматический пистолет оружие обороны, по определению не должен приводить к летальному исходу. Но прочти все в Моём мире опасаются, что оборонявшемуся "припаяют" превышение само обороны. Что то я не заметил в обсуждениях твою позицию по этому случаю. Это к вопросу о мурле мещанина. Окоторых писал Маяковский в стихотворении "о дряни". Посмотри, больше всего минусов ставят тебе. Твоё мнение находится на задворках. Зря АП в тебя деньги вкладывает.