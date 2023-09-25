Задержан MMAшник Рустам Байжуменов.Русского воина Максима Никитина это не вернёт, увы, но всё-таки широкий общественный резонанс не позволил замять дело.
Байжуменов, убивший ветерана СВО, взят под стражу. Благодаря резонансу в соцсетях
Комментарии
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Владислав Владислав
Нужно расстрелять эту мразь ...
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2 час.
Igor Zakulenkov
Карать этого чёрта-рустама-байжуменова. Обламать ему ноги и руки, оторвать язык, выбить глаз, оторвать ухо, пришить хвост и копыта.
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2 час.
v
vasechkin7
Садить на строгую зону, за убийство без права "выкупа", диаспорами, не первый случай, убил ради "прикола" случайно, потом "порешали" просители-диаспоры. И без УДО. Одного, двух посадят, другие подумают, надо им это.
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2 час.
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