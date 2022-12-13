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Девятый пакет санкций уже анекдотичен

Девятый пакет санкций уже анекдотичен

Девятый пакет ограничительных мер в отношении России (его могут утвердить в начале недели, возможно, прямо сегодня, на заседании глав внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС), с помощью которого объединенная Европа тщится ущемить Россию, ее граждан, ее экономику и ее власть, напоминает — и чем дальше, тем больше — алкоголика из известного анекдота Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев Его кот разбил последнюю бутылку водки, пропах, соответственно, ароматами сивухи, а алкаш, выкручивая хвост пушистику (мы порицаем такое обращение с животными) в попытке раздобыть опохмел, просит: «Кисонька, ну еще капельку».

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