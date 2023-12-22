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Русская весна

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Предвыборный штаб Байдена сравнил Трампа с Гитлером

Предвыборный штаб Байдена сравнил Трампа с Гитлером

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена сравнил высказывания экс-главы государства и его главного соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа с речами лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

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