Предвыборный штаб Байдена сравнил Трампа с Гитлером

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена сравнил высказывания экс-главы государства и его главного соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа с речами лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
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