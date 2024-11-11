Любимые женщины маршала Жукова

Частная жизнь Жукова неоднозначна. Она была бурной, путаной, счастливой и трагичной. Несмотря на черно-белые советские принципы и публичные разборки-обсуждения его морального облика, Жуков не боялся жить так, как подсказывало его любвеобильное мужское сердце… .
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