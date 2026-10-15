С января по октябрь в Краснодарском крае сильнее всего подорожала мороженая неразделанная рыба — на 26,9%, до 464,35 руб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Ужасающий ответ"...
- "Режем хвост по м...
- Удар по Северному...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым