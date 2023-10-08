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Танкист рассказал, как был приманкой для обнаружения боевиков ВСУ

Танкист рассказал, как был приманкой для обнаружения боевиков ВСУ

скриншот из видео Командир танковой роты ВС РФ с позывным Охотник рассказал, как во время боя на купянском направлении ему пришлось стать приманкой, чтобы отвлечь на себя огонь противника и заодно обнаружить, где спрятались боевики ВСУ.

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