Российский самолет SJ-100 поднялся на высоту 12,2 тысячи метров

t.me/Ростех Первый опытный SJ-100, который был создан по программе импортозамещения, с российскими системами и русско-французским двигателем поднялся на максимальную для себя высоту – 12,2 тысячи метров, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
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