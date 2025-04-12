РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Если они уйдут,сразу на фронт отправят!Мэр Конотопа приз...
  • Eduard
    Причем среди "желающих" бывшие колонии Англии в основном!Экс-сотрудник ООН...
  • Eduard
    "Вы желаете вторгнутся"? Ответ:"Да конечно"!Экс-сотрудник ООН...

Российский самолет SJ-100 поднялся на высоту 12,2 тысячи метров

Российский самолет SJ-100 поднялся на высоту 12,2 тысячи метров

t.me/Ростех Первый опытный SJ-100, который был создан по программе импортозамещения, с российскими системами и русско-французским двигателем поднялся на максимальную для себя высоту – 12,2 тысячи метров, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх