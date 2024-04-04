Лекорню позвонил Шойгу: О чем на самом деле говорили главы МО России и Франции

Как не о чем ? Они же извращенцы ... Вдруг они захотят принять ракеты ивращенным способом ? Нам то без разницы.

Natalia Ivanova

"Потому что в случае интервенции на Украину военные Франции стали бы приоритетной целью для армии России. Началась бы охота на военных Франции. Чтобы они грузом 200 потоком поехали обратно." И что ? Шойгу пообещал не трогать лягушачьи войска? Чем разговор закончился? Если бы сказал - идите в жопу - мы вас уничтожим, то сказали бы об этом. А то молчат.