Министры обороны России и Франции в среду провели телефонный разговор. Переговоры состоялись впервые с октября 2022 года.
Лекорню позвонил Шойгу: О чем на самом деле говорили главы МО России и Франции
Комментарии
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Владислав Владислав
Мда, интересно, однако... Выводы делать рано.
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18 час.
Владислав Владислав
Как не о чем ? Они же извращенцы ... Вдруг они захотят принять ракеты ивращенным способом ? Нам то без разницы.
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18 час.
Natalia Ivanova
"Потому что в случае интервенции на Украину военные Франции стали бы приоритетной целью для армии России. Началась бы охота на военных Франции. Чтобы они грузом 200 потоком поехали обратно." И что ? Шойгу пообещал не трогать лягушачьи войска? Чем разговор закончился? Если бы сказал - идите в жопу - мы вас уничтожим, то сказали бы об этом. А то молчат.
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18 час.
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