Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 088 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Валите и как можно быстрее! Вы нужны тем, кто с вас мзду снимает. Чем вы можете нам помочь на рынках, где и так вас и..."Мы все уедем!": ...
  • Валерий Бирюков
    Дык, помогать нужно страждущим: подгонять теплушки, где "... три доски вместо мягкой постели", и - ту-ту по выбору: в..."Мы все уедем!": ...
  • Samarium
    Уедете???  Уж поскорее бы и в добрый путь. Можем помочь еще добрым словом и ускорением общеизвестным способом...."Мы все уедем!": ...

Лекорню позвонил Шойгу: О чем на самом деле говорили главы МО России и Франции

Лекорню позвонил Шойгу: О чем на самом деле говорили главы МО России и Франции

Министры обороны России и Франции в среду провели телефонный разговор. Переговоры состоялись впервые с октября 2022 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Мда, интересно, однако... Выводы делать рано.
Ответить
18 час.
Владислав Владислав
Как не о чем ? Они же извращенцы ... Вдруг они захотят принять ракеты ивращенным способом ? Нам то без разницы.
Ответить
18 час.
Natalia Ivanova
&quot;Потому что в случае интервенции на Украину военные Франции стали бы приоритетной целью для армии России. Началась бы охота на военных Франции. Чтобы они грузом 200 потоком поехали обратно.&quot; И что ? Шойгу пообещал не трогать лягушачьи войска? Чем разговор закончился? Если бы сказал - идите в жопу - мы вас уничтожим, то сказали бы об этом. А то молчат.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх