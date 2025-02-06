ВС РФ расширяют плацдарм за рекой Оскол в Харьковской области

Российская армия продолжает расширять плацдарм за рекой Оскол в Харьковской области. Промежуточную задачу создать еще одну точку давления на ВСУ в данном районе Харьковской области ВС РФ успешно реализовали.
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