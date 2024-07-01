Невероятно, суточная "усушка" ВСУ догнала Великую Отечественную

Виктор Тимошевский

Сладков, надо бы настойку пустырника принимать.Саша,возьми себя в руки и не паникуй. Уже столько от тебя слышали пессимистичных прогнозов,что уже должны были давно проиграть.Тем не менее воюем. И непонятно ,чью ты линию гнешь в отношении Рэмбовича Белоусова. Чем он тебя за две недели так не устраивает. Хвоста корешам прищемил,заскулили? Все вопросы по планированию и оснащенности войск к Генштабу. Или проще в нете скульнуть незаметно.Не красит это такого героя.