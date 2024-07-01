Вообще, парадоксальная эта война. Или война всегда парадоксальна? С одной стороны, военкор Александр Сладков рвет и мечет.
Невероятно, суточная "усушка" ВСУ догнала Великую Отечественную
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АС
Анатолий Страшко
Цыганов, не надоели Вам аналитики местечковые? Сами в аналитики подались?
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10 час.
Виктор Тимошевский
Сладков, надо бы настойку пустырника принимать.Саша,возьми себя в руки и не паникуй. Уже столько от тебя слышали пессимистичных прогнозов,что уже должны были давно проиграть.Тем не менее воюем. И непонятно ,чью ты линию гнешь в отношении Рэмбовича Белоусова. Чем он тебя за две недели так не устраивает. Хвоста корешам прищемил,заскулили? Все вопросы по планированию и оснащенности войск к Генштабу. Или проще в нете скульнуть незаметно.Не красит это такого героя.
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6 час.
В
Василий
Нда, с одной стороны в ВСУ агромадные потери и на фронт гребут поголовно дедов и инвалидов, может быть и так. А с другой стороны - у ВС РФ особых успехов не заметно, как говорили ранее "позиционные бои местного значения".
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30 мин.
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