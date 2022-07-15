Джанет Йеллен на зустрічі міністрів фінансів та голів центробанків країн G20 у Нуса-Дуа, Індонезія, 14 липня 2022 року Джанет Йєллен засудила чиновників РФ за підтримку Путіна Міністр фінансів США, виступаючи на форумі Великої двадцятки, сказала, що керівники російського мінфіну несуть відповідальність за наслідки війни в Україні Міністр фінансів Джанет Йеллен засудила «жорстоку і несправедливу […] Сообщение Джанет Єллен засудила чиновників РФ за підтримку Путіна появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.