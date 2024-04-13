В Тверской области водитель уснул за рулем и спровоцировал аварию

Вчера, 12 апреля, в Западнодвинском районе Тверской области произошла авария с двумя пострадавшими. На 357 километре трассы М-9 «Балтия» водитель «Шевроле Нива» уснул за рулем, столкнулся с иномаркой «Хендай» и по инерции въехал в ограждение автобусной остановки.