Эксперементальная деятельность.

Воспитанники старшей возрастной группы принимают участие в экспериментальном проекте:´Апробация дидактических материалов, направленных на логико-математическое развитие воспитанников старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет)´Цель экспериментального проекта - определение эффективности и результативности дидактических материалов (настольных логич .
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