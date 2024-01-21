Красный Полумесяц: При обстреле ЦАХАЛ на севере Газы погибли четыре жителя

Пресс-служба действующей на территории Палестины организации Красный Полумесяц поделилась сведения о последствиях, к которым привели нанесённые войсками Вооружённых сил Израиля ракетные удары по центру Джабалия неподалёку от Газы.
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