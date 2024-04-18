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  • Вениамин
    Два???? вы смеётесь? там его не коснись сплошной минус, если хотите надёжный кроссовер за адекватные деньги, надо бра...Названы два минус...
  • Вениамин
    был не красавец, а теперь вообще урод какой то, ниссану поа взять уроку по дизайну у ребят из сузуки, вот кто добился...Nissan выпускает ...
  • галина
    За такие деяния должен быть расстрел. Пора вводить СМЕРШ.Неизвестные пытал...

Apple разрешила пользователям из ЕС загружать приложения с сайтов разработчиков

Apple разрешила пользователям из ЕС загружать приложения с сайтов разработчиков

Европейский суд принял решение, которое может существенно изменить рынок мобильных приложений. Компания Apple была вынуждена открыть свой сервис App Store для всех разработчиков, которые хотят продавать свои приложения напрямую.

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