Apple разрешила пользователям из ЕС загружать приложения с сайтов разработчиков

Европейский суд принял решение, которое может существенно изменить рынок мобильных приложений. Компания Apple была вынуждена открыть свой сервис App Store для всех разработчиков, которые хотят продавать свои приложения напрямую.
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