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Музыкантов Би-2 этапируют с Пхукета в Бангкок для депортации в РФ

Музыкантов Би-2 этапируют с Пхукета в Бангкок для депортации в РФ

Вскоре семерых участников группы «Би-2», задержанных на Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения тайских властей и оштрафованных, переведут в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации, сообщил генеральный консул России в Пхукете, Владимир Соснов, ссылаясь на иммиграционные власти Пхукета.

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