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Миллиарды евро переплатят немцы из-за полупустых хранилищ, передает Блумберг

Миллиарды евро переплатят немцы из-за полупустых хранилищ, передает Блумберг В 2027 году дополнительные затраты на газ для жителей Германии могут вырасти на 3,8 миллиарда евро, сообщил агентству эксперт.

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