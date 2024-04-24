«Ты в порядке»: в Петербурге состоялся первый Фестиваль психологии

Площадкой выступил Дом молодежи «Пулковец» Главной идеей и задачей фестиваля стали ментальное развитие молодежи, психологическая поддержка и решение проблем, связанных с коммуникацией, личной эффективностью и психологической грамотностью.
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