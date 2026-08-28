Poland should stop providing gratuitous support to Ukraine. This was stated in the social network by the deputy of the European Parliament from Poland Eva Zajonchkowska-Gernik.
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