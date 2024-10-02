В Крыму ОРВИ "атакует" детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму за последнюю неделю выросла на 17%, значительный рост случаев наблюдается среди детей школьного возраста.
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