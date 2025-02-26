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Царьград

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Нарендра Моди может посетить парад Победы в Москве 9 мая

Нарендра Моди может посетить парад Победы в Москве 9 мая

Индийский премьер-министр Нарендра Моди планирует посетить парад 9 мая на Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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