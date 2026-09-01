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Почему прямые волосы вдруг стали виться: 5 возможных причин назвала трихолог Федорова

Почему прямые волосы вдруг стали виться: 5 возможных причин назвала трихолог Федорова

Давно известно, что обладательницы прямых волос часто мечтают о кудряшках, а женщины с вьющимися нередко пытаются их выпрямить.

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