JCI: белок KIBRA может обратить вспять нарушения памяти при деменции Американские ученые из Института Бака по исследованию старения в Калифорнии обнаружили потенциальный способ регенерации мозга при болезни Альцгеймера и других формах деменции.
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