Как мужик шпица-сатану продавал

Задумываетесь прикупить себе собачку, или супруга с детками поднадоели просьбами о миленьком четвероногом питомце? Вот вам прелюбопытное объявление о продаже очаровательного шпица, который превратил жизнь своего хозяина в настоящий ад праздник.
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