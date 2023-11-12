Как мужик шпица-сатану продавал

Задумываетесь прикупить себе собачку, или супруга с детками поднадоели просьбами о миленьком четвероногом питомце? Вот вам прелюбопытное объявление о продаже очаровательного шпица, который превратил жизнь своего хозяина в настоящий ад праздник.