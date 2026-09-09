Министр энергетики США заявил о транспортировке 11 млн баррелей нефти

Министр энергетики США Крис Райт сообщил, что через Ормузский пролив ежедневно транспортируется почти 11 миллионов баррелей нефти.
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