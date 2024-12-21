Василий Небензя пообещал скорый ответ на удар ракетами по Рыльску в Курской области. По словам российского постарела в ООН, массированный ракетный удар ВСУ по мирному городу в Курской области, нанесенный из РСЗО HIMARS, является недвусмысленным шагом киевского режима в сторону эскалации.
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