Василий Небензя пообещал скорый ответ на удар ракетами по Рыльску в Курской области. По словам российского постарела в ООН, массированный ракетный удар ВСУ по мирному городу в Курской области, нанесенный из РСЗО HIMARS, является недвусмысленным шагом киевского режима в сторону эскалации.