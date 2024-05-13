Гладков: Трое жителей атакованного села выжили после прямого попадания снаряда

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков поделился сведениями о том, что войскам ПВО Вооружённых сил Российской Федерации удалось поразить в воздушном пространстве региона ряд запущенных ВС Украины объектов.
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