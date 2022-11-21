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Камавинга о Бензема: «Он уехал рано утром, когда все спали, Карим раздосадован тем, что пропустит ЧМ. Цель Франции не меняется»

Эдуардо Камавинга высказался о травме Карима Бензема. «Я не видел, как он уходил с тренировки. Это было во время двусторонней игры.

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