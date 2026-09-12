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Газета.ру

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Буданов: Киев готовится к новому раунду мирных переговоров в октябре

Буданов: Киев готовится к новому раунду мирных переговоров в октябре

Украина готовится к новому раунду мирных переговоров, который планируется на октябрь. Об этом сообщил глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов, в интервью журналистам.

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