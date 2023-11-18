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В Финляндии сообщили о рекордном количестве беженцев на границе с Россией

В Финляндии сообщили о рекордном количестве беженцев на границе с Россией

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости За день до закрытия четырех сухопутных пунктов пропуска на границе России и Финляндии на нее прибыло 163 просителя убежища сообщила пограничная служба Юго-Восточной Финляндии в социальной сети X.

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