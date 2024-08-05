«Бригады ВСУ стачиваются без резервов. Враг проходит все дальше» – Бутусов

ВСУ крайне нерационально используют резервы, придерживая их до тех пор, пока подразделения на переднем крае полностью не потеряют боеспособность Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своего видеоблога заявил главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор», украинский военный обозреватель Юрий Бутусов.