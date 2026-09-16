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Лидер бомбардирской гонки РПЛ Соболев забил юбилейный гол за «Зенит»

Лидер бомбардирской гонки РПЛ Соболев забил юбилейный гол за «Зенит»

Гол в ворота «Балтики», который нападающий Александр Соболев провел на 16-й минуте матча в Калининграде, стал для игрока юбилейным в футболке «Зенита» - 30-м, сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых».

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