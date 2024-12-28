8 правил управления кредитами без долговой ямы

Кредиты — мощный финансовый инструмент, но неумелое обращение с ними чревато серьезными проблемами. Как же грамотно использовать заемные средства и не оказаться в долговой кабале? Давайте разберем ключевые правила, которые помогут сохранить финансовое благополучие при работе с кредитами.