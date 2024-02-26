Красноярский бар «Элтон» объявил о закрытии после вечеринки 23 февраля

В Красноярске бар «Элтон», который находится на улице Аэровокзальной, объявил о закрытии. В минувшие выходные туда нагрянули члены объединения «Северный человек», из-за чего заведение временно приостановило работу, а сразу после них пришли силовики и увезли 12 человек в отделение.
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