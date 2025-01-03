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Эльче – Лас-Пальмас – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Кубок Испании, 5 января 2025

Эльче – Лас-Пальмас – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Кубок Испании, 5 января 2025

В воскресенье, 5 января, сыграют Эльче и Лас-Пальмас в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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