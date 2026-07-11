Минобороны: ВС РФ могут гарантированно поражать любые цели на Украине

Успешные удары сегодня по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области подтвердили возможности Вооруженных Сил РФ гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины, сообщило Минобороны РФ в канале «Макс» 11 июля.
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