Минобороны: ВС РФ могут гарантированно поражать любые цели на Украине

Успешные удары сегодня по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области подтвердили возможности Вооруженных Сил РФ гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины, сообщило Минобороны РФ в канале «Макс» 11 июля.