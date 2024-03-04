Наверняка британские рыбаки кроют английским матом свое правительство, из-за которого им грозят большие убытки.
Похоже, с ненужной добротой в отношении Запада покончено
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Вовк-Михайлов
Мелко бриты пусть спасибо своему идиоту индусу сунаку скажут а джапаны будут сосать хрен у России
Ответить
18 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Сосать, ВСЕМ недругам сосать, на сбор грибов отсосиновиков и отлов рыбы отсосайры, по весне наблюдать перелет птиц обломингов!😂
Ответить
17 час.
Свежие комментарии