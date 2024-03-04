Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лида Орлова
    Да зачем его кормить всю жизнь , расстрел , очень жаль что у нас такой статьи нет , мы ведь милосердные ,вот такие мы...Русским подбросил...
  • Александр24
    Нет, ребятки! Придёт время, порекомендует Путин преемника, за того и проголосуйте (я-то не до живу, скорее всего). По...Нет у меня для ва...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Только социальное государство нас спасет, а не то, что начал строить иуда 20 века хрущ, гнида кровавая...Нет у меня для ва...

Похоже, с ненужной добротой в отношении Запада покончено

Похоже, с ненужной добротой в отношении Запада покончено

Наверняка британские рыбаки кроют английским матом свое правительство, из-за которого им грозят большие убытки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Вовк-Михайлов
Мелко бриты пусть спасибо своему идиоту индусу сунаку скажут а джапаны будут сосать хрен у России
Ответить
18 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Сосать, ВСЕМ недругам сосать, на сбор грибов отсосиновиков и отлов рыбы отсосайры, по весне наблюдать перелет птиц обломингов!😂
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх